Анна Асти поплатилась за свою выходку.

Известная певица родом из Украины Анна Асти попала в "бан" после "голой вечеринки", которую устраивала скандальная блогерша Настя Ивлеева.

Как сообщают росСМИ, Асти должна была выступить в Москве в новогоднюю ночь, однако ее концерт отменили после участия в вечеринке вместе с другими путинистами.

"Прямо сейчас заведение ищет ей замену. При этом билеты на мероприятие стоили от 8 до 360 тысяч рублей (от 3000 до 150 тысяч гривень). После исполнения своих хитов на Болотной набережной певица должна была отправиться в Барвиху Luxury Village. Теперь под угрозой срыва и это выступление", - сообщают росСМИ.

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Стоит отметить, что предательница Асти не единственная, чьи концерты отменяют после "голой вечеринки". Аналогичный бан "словила" и Лолита. Она также должна была выступить на корпоративе в новогоднюю ночь, однако ее концерт теперь не состоится.

"Голая вечеринка" Ивлеевой - что известно

Недавно Настя Ивлеева устроила в Москве "голую вечеринку", на которую позвала известных путинистов - Николая Баскова, Анну Асти, Диму Билана, Лолиту и других.

Они буквально устроили шабаш в то время, как оккупанты убивают украинцев.

Стоит отметить, что карма уже начала настигать россиян. Например, Ивлееву могут посадить за решетку до пяти лет. Также известно, что у нее в офисе уже прошли обыски. После этого девушка решила надавить на жалость и показать свои крокодиловые слезы.

"Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас и происходит. Я готова к любым исходам", - выдала Ивлеева.

Кроме того, после того, как скандал набрал оборотов, российская знаменитость удалила все антивоенные посты.

Свои извинения также принесли Филипп Киркоров и Дима Билан. Вот только плачут они из-за того, что в РФ их взяли за жабры, а не потому, что уже почти два года поддерживают полномасштабную войну в Украине и геноцид украинского народа.

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