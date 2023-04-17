Предатель написал, что именно Украина вместе с союзниками создала "все условия", чтобы привлечь "бедную" Россию к так называемому вооруженному конфликту.

Обвиненный в госизмене Виктор Медведчук написал статью в духе роспропаганды о якобы "нацизме" в Украине, также заговорил о "геноциде Донбасса" и "навязанном Западом" так называемом ядерном апокалипсисе.

Кроме того предатель Медведчук требует трибунала над президентом Украины Владимиром Зеленским в своей статье для росСМИ.

Он заговорил пропагандистскими тезисами о развязанном против жителей Донетчины и Луганщины "геноциде" со стороны якобы украинской власти. Ее действия он вздумал сравнивать с преступлением "гитлеровцев против еврейского населения Рейха".

Видео дня

"После прихода к власти Зеленского режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера", – написал Медведчук.

Он пишет, что именно Украина вместе с союзниками создала "все условия", чтобы привлечь "бедную" Россию к так называемому вооруженному конфликту. По его словам, суд над украинским президентом поможет преодолеть это и "спасти мир от ядерной войны".

"Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только совместными усилиями, вылечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса", – написал Медведук.

Предатель отметил, что "судебный процесс" должен происходить по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала. По его убеждениям, это в будущем поможет предотвратить "повторение трагедии Германии прошлого века".

Предатель Медведчук - что надо знать

11 мая 2021 года было подписано сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

21 сентября 2022 г. Медведчука обменяли на 215 защитников Украины, которые находились в российском плену.

13 января 2023 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука и Тараса Козака.