Маркарова получит соответствующие инструкции, но если не преуспеет, то будет уволена.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал три главных приоритета в деятельности Оксаны Маркаровой в должности посла Украины в США.

Об этом Кулеба сказал во время панельной дискуссии американского "Центра анализа европейской политики" (CEPA) относительно будущего украинско-американского партнерства.

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В частности, глава МИД отметил, что одним из главных приоритетов нового посла Украины в Вашингтоне станет налаживание активных и доверительных контактов с новой администрацией президента Джо Байдена и наполнение стратегического партнерства специфическими проектами.

"Но первый приоритет - это безопасность, поскольку все остальное зависит от нее. Нам надо гарантировать безопасность моей страны для того, чтобы успешно двигаться с изменениями, трансформацией и амбициозными экономическими проектами в Украине", - подчеркнул Кулеба.

Еще одним приоритетом в работе посла Украины в США министр назвал организацию визита президента США в Украину, поскольку американские президенты не посещали Украину с 2008 года.

Глава МИД убежден, что давно пора организовать такой визит, особенно если учитывать, что Украина в этом году будет праздновать 30-ю годовщину независимости.

Кулеба сказал, что Маркарова получит соответствующие инструкции, но если не добьется успеха, то будет уволена.

Что предшествовало

25 февраля президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Глава государства подчеркнул, что госпоже послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Особое внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности, что касается проекта «Северный поток-2».

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Автор: Виталий Саенко