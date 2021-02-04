Полгода назад Максим Павлюк уже декларировал выигрыш в лотерею, но тогда всего лишь в размере 900 тысяч гривень.

Нардеп от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал 1939868 гривень в качестве выигрыша в лотерею.

Об этом свидетельствуют данные, внесенные 2 февраля в Единый государственный реестр деклараций.

Выигрыш он получил в один день, 26 января 2021 года, от шести различных фирм. Эти компании имеют одного бенефициара и одинаковые юридические адреса, хотя названия фирм разные.

Максиму Павлюку 28 лет, он заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Это не первый лотерейный выигрышь Павлюка. Напомним, в средине 2020 года он задекларировал выигрыш в лотерею М.С.Л в размере 900 тысяч гривень.

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Джентльмены удачи в Верховной Раде: кто из депутатов выигрывал в лотереи

Максим Павлюк - не первый народный депутат, который декларирует крупные суммы денег в качестве лотерейных выигрышей.

В Верховной Раде прошлого созыва таким "баловнем судьбы" оказался лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. В 2017 году на тот момент депутат задекларировал три выигрыша в лотерее компании "Украинская национальная лотерея": 283560, 153485 и 134000 гривень.

Позже, комментируя свою удачу, Ляшко отметил, что выиграл полмиллиона гривень не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.

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Автор: Александр Топчий