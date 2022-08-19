Телефонные переговоры должны состояться в ближайшие дни.

Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонит российскому диктатору Владимиру Путину в ближайшие дни. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и войну в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента Франции по итогам сегодняшнего телефонного разговора.

"Оба президента снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии", - говорится в нем.

Как сообщал УНИАН, сегодня французский лидер Эммануэль Макрон решил продолжить общение с российским диктатором Владимиром Путиным и позвонил ему впервые с конца мая.

Президенты отметили важность скорейшего направления к АЭС миссии МАГАТЭ", которая должна "оценить реальную обстановку на объекте. Глава же Кремля "выразил готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие".

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