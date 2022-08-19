Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Французский лидер Эммануэль Макрон решил продолжить общение с российским диктатором Владимиром Путиным и позвонил ему впервые с конца мая.

Как говорится в заявлении Кремля, центральной темой обсуждения стала ситуация на Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам оккупантов всю последнюю неделю.

Согласно сообщению, президенты "отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ", которая должна "оценить реальную обстановку" на объекте. Глава же Кремля "выразил готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие".

К слову, последний раз Макрон и Путин разговаривали по телефону 28 мая. Тогда к ним также присоединился немецкий канцлер Олаф Шольц. В ходе телефонного разговора президент РФ выторговывал у собеседников снятие санкций и уверял, что российская сторона открыта для возобновления переговоров о прекращении войны.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Макрон звонил Путину по меньше мере десяток раз, за что неоднократно сталкивался с жесткой критикой. Так, премьер Польши прошелся по Макрону за частые звонки Путину и подчеркнул, что с преступниками не договариваются – с ним борются.

Лидер Франции даже стал героем мемов в соцсетях из-за своих регулярных телефонных звонков с главой Кремля.

Как УНИАН уже писал, премьер Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить Путину. По ее мнению, так российский диктатор чувствует, что находится в центре внимания.

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