Глава украинского МИД провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ во время его первого за 10 лет визита в Украину.

Международное агентство по атомной энергии будет разговаривать только с Украиной относительно всех ядерных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет Украинского государства над ними.

Об этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает пресс-служба министерства.

Глава украинского МИД и глава МАГАТЭ встретились в Украине, где Гросси находится с визитом впервые за последние десять лет.

Читайте такжеАварии на ЧАЭС случались и до 1986 года: СБУ раскрыла советские архивыСогласно сообщению, стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в том числе и на временно оккупированных территориях, согласно договору между Украиной и Агентством.

Собеседники отдельно обсудили возможности увеличения представительства Украины в Секретариате МАГАТЭ, с особым акцентом на обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин. Гендиректор МАГАТЭ также выразил заинтересованность в участии украинских женщин-ученых и студенток в исследовательско-стажировочной программе МАГАТЭ им. Марии Склодовской-Кюри.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня и положительно оценили высокий уровень взаимодействия Украины и МАГАТЭ по вопросам двустороннего сотрудничества: от преодоления пандемии COVID-19 в Украинском государстве до лечения онкологических заболеваний.

Министр выразил благодарность МАГАТЭ за многолетнюю поддержку усилий правительства Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Гендиректор заверил, что Агентство будет продолжать это успешное сотрудничество и в дальнейшем.

Отмечается, что 26-27 апреля запланировано участие главы МАГАТЭ в мероприятиях по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы, а также встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром Алексеем Резниковым и руководителями профильных учреждений и ведомств Украины в сфере ядерной энергетики.

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Справка УНИАН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - международная межправительственная научно-техническая организация, в которую входят 172 государства.

Украина является членом Агентства с момента его создания в 1957 году.

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Автор: Инна Андалицкая