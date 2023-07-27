Ранее генпрокурор начал уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Юрия Аристова за границу.

Собрана доказательная база на действующего народного депутата Украины, который несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане, на основании собранных доказательств генеральный прокурор сообщил ему о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог). Его сегодня лишили депутатского мандата.

Как отметил пресс-центр СБУ, речь идет о заместителе председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

"Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах. Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника. По данным следствия, в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся", - говорится в сообщении.

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В спецслужбе проинформировали, также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков в квартире депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Скандальный отпуск Аристова - подробности

Недавно журналисты опубликовали расследование, в котором показали Аристова на отдыхе на Мальдивах. Для зарубежных вакаций нардеп выбрал 5-звездочный отель на частном острове Итхаафуши.

На журналистское расследование отреагировал руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который инициировал приостановку членства Аристова во фракции. Впоследствии Аристов написал заявление о сложении мандата.

26 июля генеральный прокурор начал уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Юрия Аристова за границу. В Службе безопасности Украины сообщили, вместе с Госбюро расследований провели обыски у Аристова.

27 июля досрочно были прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова. За такое решение проголосовало 320 народных депутатов Украины.