Собрана доказательная база на действующего народного депутата Украины, который несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане, на основании собранных доказательств генеральный прокурор сообщил ему о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог). Его сегодня лишили депутатского мандата.
Как отметил пресс-центр СБУ, речь идет о заместителе председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
"Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах. Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника. По данным следствия, в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В спецслужбе проинформировали, также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.
Во время обысков в квартире депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Скандальный отпуск Аристова - подробности
Недавно журналисты опубликовали расследование, в котором показали Аристова на отдыхе на Мальдивах. Для зарубежных вакаций нардеп выбрал 5-звездочный отель на частном острове Итхаафуши.
На журналистское расследование отреагировал руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который инициировал приостановку членства Аристова во фракции. Впоследствии Аристов написал заявление о сложении мандата.
26 июля генеральный прокурор начал уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Юрия Аристова за границу. В Службе безопасности Украины сообщили, вместе с Госбюро расследований провели обыски у Аристова.
27 июля досрочно были прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова. За такое решение проголосовало 320 народных депутатов Украины.