Дома у народного избранника и в его авто провели обыски.

Генеральный прокурор начал уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Юрия Аристова за границу.

Как сообщает Офис генпрокурора, сейчас проверяется факт законности его выезда на отдых в Мальды несмотря на запрет выезда за границу должностным лицам.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог).

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По данным следствия, нардеп в июле на три дня выехал в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.

После этого он дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева без проведения медицинского осмотра. Во время больничного Аристов вместе с семьей находился на Мальдивах.

В Службе безопасности Украины сообщили, вместе с Госбюро расследований провели обыски у Аристова. Во время обысков дома у народного избранника СБУ обнаружила загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Так, Аристова подозревают во внесении ложных сведений в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки".

Уточняется, что больничный нардеп открыл 10 июля - по 19 число этого же месяца, а в отеле Waldorf Astoria Maldives находился вместе с женой и детьми до 22 июля.

Также СБУ сейчас проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей.

"Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны", - уточнили в ведомстве.

Аристов на Мальдивах - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно журналисты опубликовали расследование, в котором показали заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР, нардепа Юрия Аристова на отдыхе на Мальдивах.

Для зарубежных вакаций нардеп выбрал 5-звездочный отель на частном острове Итхаафуши.

На журналистское расследование отреагировал руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который инициировал приостановление членства Аристова во фракции.

Впоследствии Аристов написал заявление о сложении мандата, которую должны рассмотреть на ближайшем заседании Верховной Рады.

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