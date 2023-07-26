Против Аристова начали уголовное производство / фото УНИАН

Генеральный прокурор начал уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Юрия Аристова за границу.

Как сообщает Офис генпрокурора, сейчас проверяется факт законности его выезда на отдых в Мальды несмотря на запрет выезда за границу должностным лицам.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог).

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По данным следствия, нардеп в июле на три дня выехал в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.

После этого он дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева без проведения медицинского осмотра. Во время больничного Аристов вместе с семьей находился на Мальдивах.

В Службе безопасности Украины сообщили, вместе с Госбюро расследований провели обыски у Аристова. Во время обысков дома у народного избранника СБУ обнаружила загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы. 

Так, Аристова подозревают во внесении ложных сведений в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки".

Уточняется, что больничный нардеп открыл 10 июля - по 19 число этого же месяца, а в отеле Waldorf Astoria Maldives находился вместе с женой и детьми до 22 июля.

Также СБУ сейчас проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей.

"Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны", - уточнили в ведомстве.

Аристов на Мальдивах - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно журналисты опубликовали расследование, в котором показали заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР, нардепа Юрия Аристова на отдыхе на Мальдивах. 

Для зарубежных вакаций нардеп выбрал 5-звездочный отель на частном острове Итхаафуши. 

На журналистское расследование отреагировал руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который инициировал приостановление членства Аристова во фракции.

Впоследствии Аристов написал заявление о сложении мандата, которую должны рассмотреть на ближайшем заседании Верховной Рады.

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