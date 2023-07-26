Генеральный прокурор начал уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Юрия Аристова за границу.
Как сообщает Офис генпрокурора, сейчас проверяется факт законности его выезда на отдых в Мальды несмотря на запрет выезда за границу должностным лицам.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог).
По данным следствия, нардеп в июле на три дня выехал в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.
После этого он дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева без проведения медицинского осмотра. Во время больничного Аристов вместе с семьей находился на Мальдивах.
В Службе безопасности Украины сообщили, вместе с Госбюро расследований провели обыски у Аристова. Во время обысков дома у народного избранника СБУ обнаружила загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.
Так, Аристова подозревают во внесении ложных сведений в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки".
Уточняется, что больничный нардеп открыл 10 июля - по 19 число этого же месяца, а в отеле Waldorf Astoria Maldives находился вместе с женой и детьми до 22 июля.
Также СБУ сейчас проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей.
"Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны", - уточнили в ведомстве.
Аристов на Мальдивах - что известно
Как сообщал УНИАН, недавно журналисты опубликовали расследование, в котором показали заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР, нардепа Юрия Аристова на отдыхе на Мальдивах.
Для зарубежных вакаций нардеп выбрал 5-звездочный отель на частном острове Итхаафуши.
На журналистское расследование отреагировал руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который инициировал приостановление членства Аристова во фракции.
Впоследствии Аристов написал заявление о сложении мандата, которую должны рассмотреть на ближайшем заседании Верховной Рады.