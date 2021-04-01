​​​​​​​Так, Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных.

Президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков являются на сегодня лидерами общественного доверия украинцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг».

Читайте такжеПочти 80% украинцев считают, что не могут повлиять на происходящее в стране - опросТак, Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%. Министру внутренних дел Арену Авакову - 22% респондентов, не доверяют 68%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%.

Лидерами депутатского антирейтинга доверия стал Петр Порошенко, ему не доверяют 75%. Главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку не доверяют 74% опрошенных, главе «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 69%, нардепу от ОПЗЖ Юрию Бойко - 58%.

Социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет 26-28 марта методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2%.

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Автор: Иван Бойко