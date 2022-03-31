Жена Александра Лукашенко практически никогда не появлялась на публике.

Президент Беларуси Александ Лукашенко, как и его российский коллега Владимир Путин, держит свою личную жизнь вдали от глаз избирателей и журналистов. Тем не менее кое-какие сведения о том, кем является супруга беларусского политика в СМИ сохранились.

Жена Александра Лукашенко - биография

Официально Лукашенко был в браке один раз. Его супругу звали Галина Желнерович.

Хотя "был в браке" - формулировка достаточно неточная, ведь фактически он не живет с Галиной уже много лет, но вот официально развод пара так и не оформила.

Желнерович родилась в 1955 году в обычной белорусской семье. С будущим президентом Галина познакомилась в деревне Рыжковичи, где училась в школе.

Александр и Галина настолько сблизились, что решили вместе поступать в Могилевский институт на исторический факультет. Получив образование, мужчина сделал предложение своей возлюбленной. В браке у них родились сыновья Виктор и Дмитрий.

Известно, что переехав в Могилев, Галина пыталась работать в школе. Однако продержалась там всего три дня, и уволилась из-за болезни старшего сына.

После какое-то время женщина работала в детском саду, а в 1998 году стала главой отдела Могилевского облисполкома по оздоровлению населения. Чем сейчас занимается экс-супруга Лукашенко - неизвестно.

Как выглядит жена Лукашенко

В одной из беларусских газет однажды напечатали снимок, сделанный селе Рыжковичи, откуда родом Галина. Там женщина доит корову. По информации, имеющейся в открытых источниках, данная фотография разозлила Лукашенко. Тогда он приказал забрать у жены корову, а вокруг дома возвести высокий забор и поставить охрану.

Развод Лукашенко

Галина и Александр уже давно не живут вместе. Более того, женщина практически не появлялась на публике со своим именитым супругом. В качестве первой леди ее видели лишь раз - в Израиле в 1994 году, где она сопровождала его в ходе рабочей поездки.

Причина расставания политика неизвестна, однако в 2020 году во время выборов ЦИК Белоруссии обнародовала данные декларации Галины как жены кандидата в президенты. Это говорит о том, что брак официально так и не был расторгнут.

Бытует мысль, что Галина инициировала расставание с Александром Лукашенко из-за его многочисленных измен. Ранее УНИАН опубликовал список женщин белорусского диктатора и показал как выглядят его вероятные любовницы.

Напомним, по любовницам ходит не только Лукашенко, но и его российский коллега. Путин лишь единожды был женат, а вот любовниц у него было несколько.

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