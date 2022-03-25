Путин лишь единожды был женат, а вот любовниц у него было несколько.

Президент Российской Федерации Владимир Путин старается не разглашать подробности своей личной жизни, но от любопытных журналистов мало что удается скрыть.

Особенно придирчивое внимание к Путину началось, когда Россия вторглась в независимую Украину. И как говорят в народе, врага нужно знать в лицо. Поэтому сегодня УНИАН расскажет о личной жизни "фюрера", который не дает покоя нашей стране.

Владимир Путин: жена

Владимир Путин официально был женат всего один раз. 28 июля 1983 года 30-летний Путин женился на 25-летней Людмиле Александровне Шкребневой. Известно, что познакомились они в театре. Друг Путина пригласил его и Людмилу с подругой на спектакль. Тогда между ними и возникла искра.

Сам Путин неоднократно говорил о том, что ему нравилось быть холостяком. И более трех лет он сопротивлялся браку с Людмилой. Сама женщина признавалась, что Владимир порой был груб с ней и мог обидеть. Но ее любовь к нему была сильнее, и именно благодаря этому чувству ей удалось создать с ним семью.

В браке у них родились две дочери Мария и Екатерина. И вроде бы ничего не предвещало беды, но в 2013 году стало известно о разводе Владимира и Людмилы. Летом этого года Путин заявил, что их брак фактически завершен. Венчания, как чуть позже отметил Путин, не проводилось, поэтому, по его словам, религиозной стороны развода не существует.

Владимир Путин: любовницы

"Фюреру" часто приписывали романы с разными женщинами. Одной из них стала гимнастка Алина Кабаева. Слухи об их романе ходят еще с 2008 года, несмотря на то, что тогда Путин еще состоял в официальном браке. Более того, поговаривали, что у него есть внебрачный ребенок от Кабаевой. К слову, сейчас, во время войны в Украине, которую развязала Россия, Кабаева прячется вместе со своими детьми в Швейцарии. Впрочем, ни гимнастка, ни президент РФ никак не комментируют свои отношения.

Еще один роман, который приписывали Путину - это отношения с боксершей Натальей Рагозиной. Однажды они попали в объективы папарацци на турнире по самбо.

Британские СМИ также неоднократно приписывали "фюреру" роман со "шпионкой" разведки РФ Анной Чапман. Интересно, что девушка толком не подтвердила роман с Путиным, ни опровергла. Так сказать, держит интригу до последнего.

И вишенка на торте. Российские журналисты в 2020 году заговорили о том, что у президента РФ есть тайная семья. Ссылаясь на свои источники, журналисты отмечали, что Путин может встречаться со Светланой Кривоногих, которую к тому же, по их словам, он неплохо обеспечивал. Представитель Путина - Дмитрий Песков - однажды сказал, что не знает Кривоногих, поэтому верить в правдивость этого романа - не стоит. Хотя, все может быть.

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