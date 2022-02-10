Член наблюдательного совета УЗ заявил, что этим вопросом его подставили перед работодателем.

Бывший нардеп, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко не смог ответить на простой вопрос, касавшийся общих знаний о работе железной дороги.

Вопрос о работе железнодорожников ему задали в прямом эфире государственного телевидения.

Телеведущая поинтересовалась у Лещенко, зачем железнодорожники бьют молотком по колесам на станциях.

Лещенко попытался уйти от прямого ответа на вопрос, сославшись на запрет председателя наблюдательного совета УЗ, касающийся обсуждения деятельности компании на публичных площадках.

"Руководитель наблюдательного совета Гепард Хафер жестко поставил условие, что ни один член наблюдательного совета не может выступать на любых публичных площадках о деятельности "Укрзализныци", - сказал Лещенко.

Тогда телеведущая обратила внимание, что вопрос касался вовсе не деятельности компании, а общих знаний о функционировании УЗ.

Лещенко добавил, что обсудил предварительно с каналом условия своего участия в эфире: "Я, когда вступил в эту должность, четко очертил, что никакие темы, которые касаются Укрзализныци, я обсуждать не могу. Поскольку есть такая инструкция наблюдательного совета к своим членам наблюдательного совета".

Он посоветовал журналистам "искать такие темы для разговора", чтобы они "не подставляли" его перед тем органом, в котором он работает.

В конце телеведущая сама же ответила на свой вопрос: "Они (железнодорожники – ред.) это делают для того, чтобы предотвратить разрушение колесных пар".

В декабре 2021 года Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци, среди которых был и Сергей Лещенко.

Сергей Лещенко - бывший нардеп Верховной Рады.

В 2019 году на парламентских выборах Лещенко выдвигался в Киевском 220 округе. Однако проиграл кандидатке от "Слуги народа" Анне Бондарь.

Вас также могут заинтересовать новости: