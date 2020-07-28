Политолог рассказал, кто может заменить Кучму на переговорах ТКГ по Донбассу

Эксперт прокомментировал уход экс-президента с переговоров по Донбассу.

Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе относительно Донбасса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Как дальше будут проходить переговоры, рассказал политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24". В частности, он ответил на вопрос, кто мог бы заменить Кучму в группе.

"Тот, кто уже стал и кому Кучма последние пол года передавал бразды правления — Алексей Резников. В последние месяцы у них было тесное сотрудничество, и Кучма даже еще до прихода Зеленского, еще при Порошенко говорил, что он собирается уходить. Но оставался из-за того, что не было (кого-то на замену — ред.). Тем более, что до этого ушел Марчук", — сказал он.

Саакян отметил, что Резников присутствует в группе как переговорщик, а не украинский чиновник.

"Все, с кем я общался, говорили, что Резников — один из лучших, с топ-3 переговорщиков Украины. И если посмотреть на ход переговоров в ТКГ, россиянам это не очень понравилось. Им несладко, потому что Украина стала гораздо активнее в своем поведении. Это не только благодаря Резникову, но то, что сегодня в нем сходятся профессиональные навыки, и исходя из того, что Кучма теперь идет, то и он, очевидно, увидел, что Резников перехватил эстафету", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма не будет больше принимать участия в деятельности Трехсторонней контактной группы. Президент Владимир Зеленский сегодня поблагодарил его за работу в рамках ТКГ, назвав ее "чрезвычайно важной и одновременно сложной".

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