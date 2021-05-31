Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что каннабис может использоваться не только для медицинских целей.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает идею легализации каннабиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о рассмотрении законопроектов о легализации каннабиса в Украине.

Разумков отметил, что с этим вопросом надо обращаться в профильный парламентский комитет.

«Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только для медицинских целей», - отметил Разумков.

Легализация каннабиса в Украине

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов по использованию конопли.

7 апреля Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовано использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты «Набилон» и «Набиксимолс».

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Автор: Надя Пришляк