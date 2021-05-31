Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает идею легализации каннабиса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о рассмотрении законопроектов о легализации каннабиса в Украине.
Разумков отметил, что с этим вопросом надо обращаться в профильный парламентский комитет.
«Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только для медицинских целей», - отметил Разумков.
Легализация каннабиса в Украине
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов по использованию конопли.
7 апреля Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовано использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты «Набилон» и «Набиксимолс».
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