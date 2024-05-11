По словам дипломата, важно поддерживать Украину как в ее обороне, так и на пути к ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом заявила, что победа Украины в войне с РФ является общей целью для всех стран Балтии, говорится в сообщении МИД Латвии, передает Радио Свобода.

По словам Браже, Украина имеет право использовать оружие, которое предоставляет Запад, для ударов не только по оккупированной территории, но и по военным целям, которые находятся в России.

"Украина является приоритетом для всех стран Балтии - победа Украины является общей целью для всех нас. В то же время в текущей геополитической ситуации, когда различные проявления российской гибридной войны наблюдаются ежедневно, Латвия, страны Балтии и Северной Европы в целом нуждаются в объединении усилий и укреплении безопасности долгосрочным и скоординированным способом", - подчеркнула министр. Видео дня

В свою очередь Ландсбергис отметил работу стран Балтии по привлечению других государств в поддержку Украины.

"Победа Украины над агрессором Россией является предпосылкой возвращения мира на европейский континент. Для этого Украина должна получить значительно больше военной поддержки и систем противовоздушной обороны, и нам нужно сделать значительные шаги к членству Украины в ЕС и НАТО. Место Украины в европейской и евроатлантической семье, и ее с нетерпением ждут", - подчеркнул он.

Также литовский министр добавил, что в Вильнюсе собирается так называемая Основная группа (Core Group), чтобы создать специальный международный трибунал относительно преступления агрессии РФ против Украины.

В МИД Латвии отметили, что в целом встреча дипломатов касалась будущих шагов для давления на РФ, среди которых и 14 пакет санкций.

Как страны Балтии поддерживают Украину во время войны с РФ

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна готова отправить свои войска на учения в Украину. Она заверила, что уже есть разрешение парламента на отправку войск в Украину с целью обучения, однако пока украинская сторона не обращалась с такой просьбой.

Также сообщалось, что Латвия передаст Украине новейшие зенитные комплексы, которые предназначены для защиты военных и стратегических объектов гражданской инфраструктуры от маловысотных воздушных угроз.

"Каждым отправлением мы подтверждаем свою приверженность народу Украины и его борьбе против агрессора России, которая является самой большой угрозой для мира и безопасности в мире. Латвия выделяет 0,25% своего ВВП в год на военную помощь Украине. Мы продолжим поддерживать Украину как на двустороннем уровне, так и вместе с нашими союзниками", - сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Вас также могут заинтересовать новости: