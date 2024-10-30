Также президент рассказал, по какой причине было решено начать Курскую операцию.

Если бы Украина хотела, то атомная электростанция (АЭС) возле Курска была бы захвачена. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Зеленский рассказал, что надо понимать как именно началась Курская операция. В частности, Украина получила информацию, что российский диктатор Владимир Путин стремится создать "буферную зону" на севере и востоке Украины, а это означает углубление российских войск на украинскую территорию еще на 10-30 км.

В связи с этим, как отметил глава государства, когда в Украине поняли, что никто не предоставит Силам обороны дальнобойное оружие, а россияне продолжают уничтожать украинские города и села, тогда Украина решила начать Курскую операцию, чтобы создать такую буферную зону на российские территории для защиты города Сумы.

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"Мы зашли туда. Да, у нас был успех. Да, мы взяли под контроль эту территорию из-за этого, но как видите, в западных медиа заявляли, что мы пытаемся захватить какие-то заводы, энергосистемы и атомные станции. Нет, мы даже не пытаемся этого сделать", - подчеркнул Зеленский.

При этом, он сказал, что Россия переместила некоторые силы из Харьковщины на Курщину, а также россияне переместили некоторые войска с востока Украины, где соотношение сил составляло один к восьми в пользу россиян. Но этого было недостаточно, чтобы остановить россиян на Донбассе.

Вместе с тем, по словам Зеленского, благодаря Курской операции удалось спасти от оккупации город Сумы.

Также Зеленский сказал, что Украина все же вернулась к вопросу предоставления разрешения на дальнобойные удары и разработала План победы, потому что Украина хочет жить.

"Россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это, мы могли это сделать, но мы никогда не хотели этого, потому что понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как это они сделать с Запорожской атомной станцией", - подчеркнул Зеленский.

Курская операция

В августе военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак утверждал, что Украина не будет захватывать Курскую АЭС, потому что в этом нет смысла. Цель операции на территории РФ заключается в совсем другом.

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