Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян прекратить демонстрировать мелочность.
РФ мстит Украине за успешное проведение первого саммита для деоккупации Крыма – "Крымской платформы", рассказал глава МИД во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент УНИАН.
"К русским у меня один призыв: прекратите демонстрировать свою мелочность. Если вы не можете остановить государство Украина в борьбе за Крым и освобождение полуострова, – то не надо срываться на невинных людях. Если вы такие крутые, то ответьте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невиновных людей", – подчеркнул Кулеба.
Глава МИД назвал трагическими задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму 3 и 4 сентября.
"Здесь не может быть других интерпретаций, кроме как признать, что эти обыски и задержания являются местью России за успешное проведение Украиной саммита "Крымской платформы". Провалив свою кампанию по предотвращению проведению саммита "Крымской платформы", Россия прибегла к тому, что ему удается делать лучше всего – к репрессиям", – заявил Кулеба.
Читайте такжеСША осудили задержание крымских татар в оккупированном КрымуГлава МИД отметил, что все выдвинутые обвинения задержанным крымским татарам Нариману Джелялову, братьям Азизу и Асану Ахтемовим, а также Эльдару Одаманову и Шевкету Усеинову являются абсурдными и политически мотивированными.
"Мы будем работать с нашими партнерами над тем, чтобы освободить этих людей, а также освободить всех других политических заключенных, которых удерживает Российская Федерация", – сказал Кулеба.
Он напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, украинская делегация передала Государственному департаменту США полный список всех заключенных, которых Россия содержит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в Крыму и непосредственно на территории России.
Напомним, 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ увезли в неизвестном направлении Наримана Джелялова, братьев Азиза и Асана Ахтемових, а также Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Ахтемових и Джелялова подозревают в попытке совершить диверсию на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района.
6 сентября Одаманову и Усеинову так называемый "суд" назначил по две недели админареста за "неповиновение" полиции.
Джелялова и братьев Ахтемовых "суд" арестовал на два месяца – до 4 ноября.
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупационная власть в России по политическим мотивам преследует 93 крымских татар, 36 из них уже осуждены, 42 – находятся под следствием.
Первый саммит "Крымской платформы" в Украине состоялся 23 августа. В мероприятии приняли участие 46 делегаций из разных государств. Президент Владимир Зеленский говорил, что "Крымская платформа" наконец вернула полуостров в международную повестку дня.
Российский лидер Владимир Путин назвал саммит "провокационной затеей".
РФ захватила украинский Крым в 2014 году и с тех пор утверждает, что вопрос "полуострова закрыт".
Ряд западных государств не признают Крым российским и наказали России за агрессию санкциями.