Глава МИД Украины призвал граждан РФ прекратить показывать мелочность.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян прекратить демонстрировать мелочность.

РФ мстит Украине за успешное проведение первого саммита для деоккупации Крыма – "Крымской платформы", рассказал глава МИД во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент УНИАН.

"К русским у меня один призыв: прекратите демонстрировать свою мелочность. Если вы не можете остановить государство Украина в борьбе за Крым и освобождение полуострова, – то не надо срываться на невинных людях. Если вы такие крутые, то ответьте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невиновных людей", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД назвал трагическими задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму 3 и 4 сентября.

"Здесь не может быть других интерпретаций, кроме как признать, что эти обыски и задержания являются местью России за успешное проведение Украиной саммита "Крымской платформы". Провалив свою кампанию по предотвращению проведению саммита "Крымской платформы", Россия прибегла к тому, что ему удается делать лучше всего – к репрессиям", – заявил Кулеба.

Читайте такжеСША осудили задержание крымских татар в оккупированном КрымуГлава МИД отметил, что все выдвинутые обвинения задержанным крымским татарам Нариману Джелялову, братьям Азизу и Асану Ахтемовим, а также Эльдару Одаманову и Шевкету Усеинову являются абсурдными и политически мотивированными.

"Мы будем работать с нашими партнерами над тем, чтобы освободить этих людей, а также освободить всех других политических заключенных, которых удерживает Российская Федерация", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, украинская делегация передала Государственному департаменту США полный список всех заключенных, которых Россия содержит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в Крыму и непосредственно на территории России.

Напомним, 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ увезли в неизвестном направлении Наримана Джелялова, братьев Азиза и Асана Ахтемових, а также Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Ахтемових и Джелялова подозревают в попытке совершить диверсию на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района.

6 сентября Одаманову и Усеинову так называемый "суд" назначил по две недели админареста за "неповиновение" полиции.

Джелялова и братьев Ахтемовых "суд" арестовал на два месяца – до 4 ноября.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупационная власть в России по политическим мотивам преследует 93 крымских татар, 36 из них уже осуждены, 42 – находятся под следствием.

Первый саммит "Крымской платформы" в Украине состоялся 23 августа. В мероприятии приняли участие 46 делегаций из разных государств. Президент Владимир Зеленский говорил, что "Крымская платформа" наконец вернула полуостров в международную повестку дня.

Российский лидер Владимир Путин назвал саммит "провокационной затеей".

РФ захватила украинский Крым в 2014 году и с тех пор утверждает, что вопрос "полуострова закрыт".

Ряд западных государств не признают Крым российским и наказали России за агрессию санкциями.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк