Глава МИД Украины отреагировал на заявление министра обороны РФ о начале отвода российских войск от украинских границ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает Россию объяснить причину стягивания большого количества войск к границе Украины.

Читайте такжеЕрмак прокомментировал заявление РФ об отводе войск от границ УкраиныОб этом сообщает пресс-служба МИД. "Само заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу - позитивное событие. Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом. Во-первых, заявления - это хорошо, но мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО. Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Россия по-прежнему, "должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной".

Также министр сказал, что Украина благодарна международным партнерам за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации.

"Это помогло побудить Россию к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений. Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России", - подчеркнул Кулеба.

Стягивание войск РФ к границе Украины

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю возрастет до более чем 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантными войсками поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Автор: Виталий Саенко