Глава МИД подчеркнул, что украинские власти стремятся добиться принятия конкретных решений о гарантиях безопасности для Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил цель созыва консультаций с участием стран-подписантов Будапештского меморандума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн брифинга в Facebook.

"Поверьте мне, что мы не делаем ничего ради эффектности. Каждый шаг мы делаем ради эффективности. Нам нужна эффективная безопасность государства, нам нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашего государства. Мы над этим будем работать", - сказал министр.

"И надо честно сейчас проверить: работает система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями или не работает? Мы это сделаем, и сделаем искренне, с добрыми намерениями, и мы сейчас обратимся во исполнение поручения президента Зеленского ко всем государствам-гарантам по Будапештскому меморандуму, чтобы провести консультации. Но не просто провести консультации, а выйти из этих консультаций с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД считает, что отказ России от проведения таких консультаций не должен влиять на решения других государств-гарантов по участию в консультациях.

"Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе. Поэтому отказ России не является основанием для не проведения консультаций", - подчеркнул министр.

В то же время, он выразил надежду, что Россия подтвердит свое участие в консультациях.

"Дальше, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы поймем варианты дальнейшего движения, и мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий", - сказал Кулеба и заверил, что Украина не будет стоять на месте.

Глава МИД добавил, что пришло время отбросить все иллюзии и работать на один результат - на безопасность Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует проведение консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума. Он напомнил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать такие консультации, и трижды - безрезультатно.

Зеленский подчеркнул, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина якобы получила гарантии безопасности, и теперь не имеет ни того оружия, ни гарантий безопасности, ни части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия.

Будапештский меморандум

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Позже две другие ядерные державы - Китай и Франция выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

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