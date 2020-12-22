Среди таких успехов - укрепление безопасности Украины и усиление санкционного давления против РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перечислил 7 главных успехов дипломатии в 2020 году.

Об этом Кулеба написал в Facebook.

В частности, первым успехом он назвал укрепление безопасности Украины.

Читайте такжеГлава МИД Украины: Тихановская должна определиться с ответом на вопрос "Чей Крым?"

"Украина стала Партнером с расширенными возможностями НАТО и вошла в клуб шести ближайших партнеров Альянса в мире. Произошли поставки оружия из США (первая прямая закупка Javelin, решение о предоставлении и продаже современных катеров Mark VI). Заключили безопасностно-оборонительные и военно-технические соглашения с Турцией (Байрактар, ВМС, двигатели), с Великобританией заключили соглашение о развитии ВМС (1,25 млрд фунтов)", - напомнил Кулеба.

Еще одним достижением министр назвал "повышение счета России за агрессию против Украины".

"Не дали РФ ослабить санкции под предлогом COVID-19 и добились усиления санкционного давления. Прокуроры Международного уголовного суда в Гааге нашли достаточно оснований для начала расследования военных преступлений и преступлений против человечности в контексте российской агрессии в Крыму и на Донбассе с 2014 года", - отметил он.

Третьим успехом украинских дипломатов глава МИД назвал оказание помощи гражданам и медицинской системе в противодействии распространению COVID-19.

"Привлекли гуманитарную помощь от США, Италии, Азербайджана, Турции, Словакии, Польши и многих других стран - членов ЕС, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, КНР, Японии, Республики Корея. От Вьетнама 900 ИВЛ на 10 млн долларов, 50 ИВЛ от Дании, 50 ИВЛ от Венгрии и др. Всего: ИВЛ - более 1,5 тыс. Тесты - более 300 тыс. + 1,5 млн экспресс-тестов от ОАЭ в декабре. Другие материалы и оборудование для борьбы с пандемией (маски, респираторы, защитная одежда, термометры и т.д.) - более 4 млн единиц", - отметил Кулеба.

Четвертым успехом глава МИД назвал освобождение многих Украинских из-за решетки за рубежом.

Пятым успехом Кулеба считает проявленное Украиной лидерство в двусторонних отношениях и в Центральной Европе.

"Украина стала соавтором нового регионального формата "Люблинский треугольник". Впервые за 70 лет возглавили Дунайскую комиссию. Впервые выдвинули кандидата на пост генсека ОЧЭС. Проактивная политика в отношениях с соседями: Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией, Молдовой и относительно событий в Беларуси" , - добавил министр.

Кроме того, он напомнил о подписании с Великобританией исторического соглашения, который начинает качественно новый уровень стратегического партнерства.

Шестым успехом Кулеба назвал помощь украинским экспортерам в мире. По его словам, Совет экспортеров и инвесторов при МИД был превращен в действенный орган.

"Вот несколько успешных кейсов: с Малайзией провели самую масштабную в истории онлайн-конференцию бизнесов Украины и Малайзии (более 300 компаний), открыли рынок Сингапура для украинских готовых мясных изделий из мяса птицы и свинины + мяса птицы по стандартам "халяль"; помогли заключить соглашение о первой пробной партии украинского меда в Кувейт, помогли 7 новым украинским производителям продуктов питания выйти на шведский рынок, в Таиланде помогли украинскому производителю пива наладить контакты с тайскими коллегами, рассматривается возможность поставки солода; в Корее согласовали формы санитарного сертификата (Health Certificate) для экспорта из Украины продукции отдельных видов животноводства", - заявил Кулеба.

Также он напомнил, что зона свободной торговли между Украиной и Государством Израиль заработает с 1 января 2021 года. Министр считает, что ЗСТ создает новые возможности для бизнеса и увеличения товарооборота.

Седьмым успехом МИД министр назвал завершение первого этапа большой цифровизации.

"Электронная очередь работает во всех 116 посольствах и консульствах за рубежом. Началась промышленная эксплуатация модулей е-консула. И многое-многое другое было сделано) В частности, рад, что нам удалось либерализовать визовую политику въезда в Украину. Но сообщение в ФБ не резиновое, все не влезет", - отметил он.

Возвращение украинцев из мест лишения свободы за рубежом

Сегодня, 22 декабря, Кулеба заявил, что в 2020 году дипломаты добились освобождения более 1,6 тыс. украинцев из мест лишения свободы за рубежом.

Также в условиях локдауна из разных стран мира удалось вернуть на Родину более 250 тысяч украинцев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко