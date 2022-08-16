В Стамбуле 22 июля было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции.

В Министерстве инфраструктуры оценили возможность включения Николаевского порта в "зерновое соглашение" по экспорту украинского зерна.

Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

"Мы хотим, чтобы все наши порты работали, в том числе в Николаевском регионе, однако это, безусловно, зависит от военной ситуации. В настоящее время с точки зрения безопасности мы не можем этого делать", - отметил он.

При этом, по словам замминистра, с технической точки зрения Николаевский порт готов к осуществлению агроэкспорта.

"Есть определенное разрушение инфраструктуры, но не критическое для агроэкспорта. Если будет военная ситуация позволять, мы выйдем с инициативой, которую, надеемся, поддержит ООН. Работать технически порт готов", - подчеркнул Васьков.

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

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