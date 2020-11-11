Состоялось заседание обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы под председательством президента.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ в Украине.

Об этом глава государства заявил во время заседания обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы под его председательством, к которому присоединился в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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«Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ. Только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми актами и рекомендациями Венецианской комиссии», - отметил он.

Зеленский напомнил, что 27 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Комиссии по вопросам правовой реформы активизировать подготовку предложений по судебной реформе.

Глава государства поставил задачу разработать конкретные пути для выхода из нынешнего конституционного кризиса, а также для восстановления доверия общества к судебной власти.

«Я жду от Комиссии действенных решений и конкретных путей выхода - как из современного конституционного кризиса, так и тотального кризиса доверия к органам судебной власти. Даже если для этого необходимо вносить изменения в Конституцию Украины», - заявил Зеленский.

По его словам, отсутствие надлежащего конституционного регулирования, его неполнота или нечеткость отдельных аспектов деятельности судебной власти стали причиной нынешних кризисных процессов.

Это первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины, которое состоялось после решения Конституционного суда по ряду положений антикоррупционного законодательства.

В заседании также приняли участие представители Офиса президента, Верховной Рады, правительства, правоохранительных и антикоррупционных органов, а также дипломатические представители стран - партнеров Украины.

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

По оценке президента Зеленского, решением Конституционного суда от 27 октября по электронному декларированию фактически была «обнулена» вся система борьбы с коррупцией в Украине.

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Автор: Тамара Отовская