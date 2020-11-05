Предлагается рассмотреть шесть кандидатур на вакантные места.

Завтра Верховная Рада может рассмотреть назначение двух судей Конституционного суда Украины (КСУ) по квоте парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил один из кандидатов на должность судьи КСУ Руслан Сидорович.

«Наконец парламент принял ответственное решение заполнить две существующие вакансии в Конституционном суде», - говорится в заметке.

Также Сидорович опубликовал приглашение кандидатов на должности судей КСУ по квоте парламента прийти завтра в Верховную Раду за подписью председателя Комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина.

"Приглашаем вас принять участие в заседании Верховной Рады 6 ноября, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении на должность судьи Конституционного суда", - говорится в приглашении.

Также в нем содержатся фамилии шестерых кандидатов на должности судей КС Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович, Николай Сирый.

Эту информацию подтверждает и народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook она написала: "Только что задала вопрос председателю ВР Разумкову и руководителю профильного правового комитета, правда ли, что завтра без создания комиссии состоится голосование за двух судей Конституционного суда? Ответ Разумкова: "Все конкурсы прошли давно", - говорится в заметке.

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Автор: УНИАН