27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что из-за отдельных решений, принятых судьями Конституционного суда на протяжении 2019-2020 годов, навсегда утрачена возможность возместить миллиарды ущерба, нанесенного из-за коррупции.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

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«Решения, принятые судьями Конституционного суда Украины на протяжении 2019-2020 годов по вопросам борьбы с коррупцией, вызывают обеспокоенность. Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах», - говорится в заявлении.

В НАБУ указали, что Конституционный суд своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации.

«В целом, из-за таких решений КСУ навсегда утрачена возможность возместить миллиарды ущерба, нанесенного из-за коррупции», - подчеркивают в НАБУ.

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В сентябре Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ. В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

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Автор: Константин Гончаров