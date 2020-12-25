По словам Зеленского, в нынешнем виде Конституционный Суд скорее обслуживает интересы частных лиц, а не выполняет государственную функцию.

Президент Владимир Зеленский надеется на переформатирование Конституционного Суда в 2021 году.

Читайте такжеДепутаты обжаловали в Конституционном суде карантин выходного дняОб этом он заявил в интервью журналу "Фокус".

"Очень надеюсь (переформатировать КС в 2021 году - УНИАН). Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - сказал он.

Также, по словам президента, в нынешнем виде Конституционный Суд скорее обслуживает интересы частных лиц, а не выполняет государственную функцию.

"Скажем так, очень много лет в Украине работает государственно-частное партнерство, которым я называю Конституционный Суд. Это когда есть что-то государственное, но им пользуются некие частные структуры. То есть КС не является независимым, хотя, согласно законодательству, он должен быть таковым. Много лет на них, этих акционеров КС, влияют игроки - как из бизнеса, так и из политики. В нашей стране политика - это иногда параллель с бизнесом. Пока. Когда-то мы с этим покончим", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что в нынешний состав Конституционного Суда входят "дети" Виктора Януковича и "дальние родственники" Юлии Тимошенко, а при его каденции не произошло ни одного назначения в КС, потому что некоторые партии не заинтересованы в новых лицах.

"Это влияние со стороны заинтересованных лиц есть. Но когда оно извне, оно и внутри. Те партии, чьи представители есть в КС, им не нужны другие судьи, хотя, согласно законодательству, туда должны попасть новые кандидатуры", - отметил он.

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Автор: Дмитрий Шварц