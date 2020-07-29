Кравчук прокомментировал свое возможное участие в переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук отреагировал на заявление нынешнего главы государства Владимира Зеленского о его возможном участии в переговорах по Донбассу в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Об этом сообщает "Апостроф".
"Пока мне никто ничего не предлагал", - заявил Кравчук.
По его словам, говорить о чем-либо пока что рано.
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"Президент назвал мою кандидатуру. Лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис, скажут, я буду думать, принимать решения", - подчеркнул он.
Накануне стало известно, что Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.
По словам Зеленского, сейчас на эту позицию рассматриваются несколько кандидатур, среди которых, помимо Кравчука - вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.
Как сообщал УНИАН, причиной решения Кучмы покинуть ТКГ стал преклонный возраст.
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