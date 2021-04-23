Он отметил, что, если Россия откажется от переговоров в "нормандском" и "минском" форматах, тогда сразу встанет вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений Украины с РФ.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сообщил, когда Украина может разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук заявил в эфире "4 канала".

По его словам, "сегодня ставить вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой", поскольку в переговорах "нормандского формата" участвуют многие страны.

"Когда Россия, представьте себе, завтра отказывается участвовать в "нормандском" и "минском формате", просто отказывается, скажет: мы не хотим, мы выходим из тех форматов. Вот тогда немедленно встает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на второй день", - подчеркнул Кравчук.

Он сказал, что надо использовать все возможности и пути, чтобы прекратить войну на Донбассе и сделать шаги с целью возвращения в состав Украины оккупированного Россией Крыма.

"То есть делать то, что должно делать государство - восстановить суверенитет, неприкосновенность украинской территории, восстановить Украину 1991 года", - добавил Кравчук.

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Автор: Виталий Саенко