Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая не так давно переболела коронавирусом, идет на поправку.
Об этом рассказал однопартиец Тимошенко, нардеп Сергей Власенко в эфире канала "Украина 24".
Власенко уточнил, что Тимошенко "уже значительно лучше".
"Она, как и тысячи украинцев, болела COVID-19, первый этап был достаточно сложным, он длился чуть больше двух недель, затем была неделя более среднего состояния. Сейчас уже значительно лучше. Уже COVID-19 нет", - рассказал депутат.
Он уточнил, что Тимошенко после получения негативного теста на коронавирус может вернуться в полноценную работу, в том числе и публичную, в ближайшее время.
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"Она передает всем привет и желает здоровья", - добавил он.
Коронавирус у Юлии Тимошенко: что известно
- О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа. Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила тогда пресс-секретарь.
- По данным СМИ, вместе с Тимошенко Covid-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным. Сообщалось даже о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.
- Впоследствии пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.
- 2 сентября Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние.
- 11 сентября стало известно об излечении нардепа.
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