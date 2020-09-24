По словам однопартийца Тимошенко, совсем скоро она может возобновить свою привычную деятельность.

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая не так давно переболела коронавирусом, идет на поправку.

Об этом рассказал однопартиец Тимошенко, нардеп Сергей Власенко в эфире канала "Украина 24".

Власенко уточнил, что Тимошенко "уже значительно лучше".

"Она, как и тысячи украинцев, болела COVID-19, первый этап был достаточно сложным, он длился чуть больше двух недель, затем была неделя более среднего состояния. Сейчас уже значительно лучше. Уже COVID-19 нет", - рассказал депутат.

Он уточнил, что Тимошенко после получения негативного теста на коронавирус может вернуться в полноценную работу, в том числе и публичную, в ближайшее время.

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"Она передает всем привет и желает здоровья", - добавил он.

Коронавирус у Юлии Тимошенко: что известно

О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа. Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила тогда пресс-секретарь.

По данным СМИ, вместе с Тимошенко Covid-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным. Сообщалось даже о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.

Впоследствии пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.

2 сентября Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние.

11 сентября стало известно об излечении нардепа.

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Автор: Юрий Годован