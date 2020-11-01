В НАПК убеждены, что в своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды.

В НАПК отреагировали на заявление Венецианской комиссии и GRECO о необходимости воздержаться от роспуска Конституционного Суда Украины.

В НАПК отмечают, что быстрое восстановление антикоррупционной системы невозможно без отмены решения КСУ, говорится в сообщении на странице в Facebook.

Кроме того, в НАПК убеждены, что в своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды.

Во-первых, отмечают в НАЗК, суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирования заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

"Это означает, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который возвращает уголовную ответственность, едва ли не автоматически будет считаться неконституционным, учитывая это решение КСУ", - говорится в сообщении.

Во-вторых, Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило - действовать исключительно в пределах полномочий, в порядке и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины.

"Согласно Конституции и законам Украины, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые оспаривались в конституционном представлении. Однако, судьи нарушили требования Конституции и отменили положение Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не оспаривались в конституционном представлении 47 народных депутатов", - отметили в НАПК.

Также там напомнили, что быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

"По отмененным положениям антикоррупционного законодательства продолжалась процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ - Мойсика, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы. В день вынесения решения был установлен факт недекларирования 3,6 млн грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании", - отмечают в НАПК.

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Поэтому, принимая решение, "судьи действовали в собственных интересах".

Отмечается, что в своих отчетах GRECO положительно оценивает созданную в Украине систему декларирования.

"GRECO ценит, что приняты правовые и регуляторные меры для улучшения контроля деклараций и обеспечения путей обжалования", - говорится в отчете GRECO по результатам четвертого раунда оценки.

"Также является положительным возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение", - отмечается в отчете.

Хотя в отчетах-оценках GRECO есть специальный раздел "предотвращение коррупции в отношении судей", отсутствуют какие-либо рекомендации по созданию отдельного органа для сбора, хранения и проверки их деклараций.

Напомним, в Совете Европы выступили против законопроекта о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским, который предусматривает прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины.

Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Александр Топчий