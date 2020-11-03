Венецианская комиссия не давала официального заключения по законопроекту Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда Украины.

Письмо от имени руководителей Венецианской комиссии и GRECO (Группа стран против коррупции, орган Совета Европы) в адрес главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по законопроекту о роспуске Конституционного суда Украины не является полной юридической оценкой этого документа.

Об этом говорится в комментарии, который дали DW в секретариате Венецианской комиссии.

"Если Комиссия получит такой запрос, то она подготовит свое заключение", - говорится в комментарии.

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Письмо руководителей Венецианской комиссии и GRECO является "выражением беспокойства по поводу возможного развития событий, что может представлять очень серьезное препятствие для демократического функционирования институтов Украины".

Украинская власть должна воспринимать его как "искреннее предложение помочь" в поиске решений, которые будут эффективными и в то же время уважать Конституцию.

Отмечается, что Совет Европы (СЕ) длительное время "последовательно и настойчиво" поощрял Украину ввести эффективные механизмы борьбы с коррупцией. В СЕ продолжают делать акцент на том, что борьба с коррупцией должна оставаться приоритетом для украинской власти. Однако борьба с коррупцией и верховенство права не могут быть разделены, отмечается в комментарии.

"Прекращение мандата судей Конституционного суда неконституционным способом не может привести к культуре правовластия, которая является необходимой для эффективной борьбы с коррупцией", - заявляют в Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия - это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов стран-членов этой организации европейским стандартам и ценностям.

Однако, как поясняется в комментарии, Венецианка никогда не предоставляла выводов относительно решений Конституционного суда, поскольку "эти решения должны уважаться и выполняться".

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"Венецианская комиссия неоднократно заявляла, что решения могут критиковаться, но политические атаки на Конституционный суд как институт или на отдельных судей не могут считаться законными", - отмечается в комментарии.

Отдельно в секретариате отмечают, что судьи органа конституционной юрисдикции должны уважать Конституцию, а также юридические и дисциплинарные нормы. А если они этого не делают, то "они индивидуально могут быть привлечены к ответственности согласно действующим правилам".

Письмо руководителей Венецианской комиссии и GRECO по скандальному решению Конституционного суда

Напомним, ранее главе Верховной Рады поступило письмо от президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марина Мрчела.

В нем они выступили против законопроекта о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским, который предусматривает прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины.

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Также, руководители Венецианской комиссии и GRECO советуют Украине подумать над серьезными последствиями в случае прекращения полномочий судей Конституционного Суда Украины.

В ответ на это письмо в НАПК отметили, что быстрое восстановление антикоррупционной системы невозможно без отмены решения КСУ. Кроме того, в НАПК убеждены, что в своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды.

Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Александр Топчий