Конституционный суд Украины не должен принимать решения относительно соответствия Конституции законов, регулирующих подотчетность самих судей КС.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

"Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом. Они не могут этого делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще выше Бога", - сказал Данилов.