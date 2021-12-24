Заседание комиссии перенесли, но его время и дата еще не определены.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании 24 декабря не смогла утвердить результат конкурса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Комиссия не смогла утвердить результаты конкурса, потому что не хватало голосов для избрания победителя. Одной из причин в комиссии назвали то, что нужно согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, в частности относительно допуска к гостайне у кандидатов.

Само заседание перенесли, но его время и дата еще не определены.

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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Офісі президента заявили, що не бачать підстав для затягування конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, незважаючи на прийняття Окружним адміністративним судом Києва в той день рішення, яке може загальмувати обрання голови САП. 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП. Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. До участі у конкурсі було допущено 128 осіб. 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський зазначив, що хоче, аби обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулося до кінця цього року.