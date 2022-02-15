Бизнесмен даже назвал принятый документ об олигархах "хорошим законом".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал принятый закон об олигархах полезным.

Как он рассказал в интервью "Украинской правде", с точки зрения минусов он не видит для себя вообще никаких проблем после принятия этого закона.

"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе... Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона", - заявил бизнесмен.

"Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом. То есть никаких левых приватизаций, никаких там конкурсов непонятных, никаких вторичных рынков, третичных", - подытожил он.

Закон об олигархах в Украине: что известно

5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета будет определять, является человек олигархом или нет.

Согласно закону, олигархом считается человек, который одновременно отвечает минимум трем критериям, а именно: