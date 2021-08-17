Сейчас украинский самолет в аэропорту Кабула. Эвакуация произойдет после создания безопасных условий для вылета.

Уже 120 граждан Украины афганского происхождения и члены их семей желают покинуть Афганистан, поскольку власть в этой стране перешла к радикальному движению Талибан.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"По состоянию на утро, 120 гражданин Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь", - сообщил спикер.

Также он напомнил, что в аэропорту Кабула есть самолет, который должен вывезти украинских граждан.

"На территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Неконтролируемой также остается ситуация и в самом аэропорту", - добавил он.

По его словам, МИД, посольства и причастные ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время. "Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - заявил Николенко.

Кроме того, параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации украинских граждан.

"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и имеют желание вернуться, должны немедленно сообщить о себе в посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать самый безопасный вариант помощи", - сообщил спикер.

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Автор: Виталий Саенко