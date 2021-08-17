Уже 120 граждан Украины афганского происхождения и члены их семей желают покинуть Афганистан, поскольку власть в этой стране перешла к радикальному движению Талибан.
Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.
"По состоянию на утро, 120 гражданин Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь", - сообщил спикер.
Также он напомнил, что в аэропорту Кабула есть самолет, который должен вывезти украинских граждан.
"На территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Неконтролируемой также остается ситуация и в самом аэропорту", - добавил он.
По его словам, МИД, посольства и причастные ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время. "Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - заявил Николенко.
Кроме того, параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации украинских граждан.
"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и имеют желание вернуться, должны немедленно сообщить о себе в посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать самый безопасный вариант помощи", - сообщил спикер.
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Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Талибы намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.
- Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Сейчас в Афганистане остается еще до 50 украинцев.
- 16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. Украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.