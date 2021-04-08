Олег Жданов

В Украине из-за многочисленных сообщений о том, что Россия стягивает войска к украинской границе, гадают, к чему готовится Кремль, и какой сценарий может быть реализован: то ли РФ попытается расширить территории «Л/ДНР» до административных границ областей, то ли создать сухопутный коридор в Крым, то ли продвинуться вглубь украинской территории… Однако на самом деле ничего из вышеперечисленного не будет.

В действительности Россия лишь усиливает группировку сухопутных войск в Крыму, которая на сегодняшний день насчитывает около 10,5-11 тысяч человек, а также укрепляет черноморское побережье РФ от Новороссийска до Таганрога. То есть, перебрасывается всего две бригады: одна – в Крым, одна – на Кубань.

Такие действия Москвы – результат проведения учений «Морской щит» странами-членами НАТО в Черном море, в ходе которых отрабатывались вопросы блокировки Крыма. Россия поняла, что формировать части с нуля, как планировалось изначально, будет долго, понадобится 3-5 лет, а потому решила просто перебросить военнослужащих из глубины Российской Федерации.

Эта истерика выгодна что российской, что украинской власти

У нас кричат, что «идут эшелоны». Однако в России разные источники уже сообщили, что вооруженные силы РФ перебросили 4-7 тысяч военнослужащих к юго-востоку Украины, в Крым и Кубань. 7 тысяч – это всего лишь две бригады.

Впрочем, эта истерика выгодна что российской, что украинской власти.

Кремлю необходимо консолидировать общество, создав образ внешнего врага, ведь в России сложилась крайне серьезная внутриполитическая ситуация. А власти проще всего объяснить нагнетание обстановки тем, что «завтра нападут Украина и НАТО». К примеру, Жириновский уже сказал, что 2 мая «Вооруженные силы Украины перейдут в наступление на Донбассе». Все российские федеральные каналы говорят о том, что «укрофашисты» и «укронатовцы» готовы захватить Донбасс. Однако, когда Шойгу на селекторном совещании объявил о начале плановой проверки боеготовности всех частей вооруженных сил РФ, биржа отреагировала мгновенно – рубль упал.

То есть, в России перестарались, пытаясь консолидировать общество образом внешнего врага и призывая не обращать внимания на Навального, на то, что Путин навечно стал президентом РФ, на протесты, на «холодильник». Кремль пугает Россиян тем, что «сейчас нападет НАТО вместе с Украиной и захватит наши нефтяные и газовые скважины». Как известно, это старая традиция американских президентов – передавать новому президенту ключи от российских подъездов, в которых они должны постоянно гадить…

Полагаю, Россия готовится не нападать на Украину и не продвигаться вглубь украинской территории, а обороняться на случай, если Украина и НАТО начнут какую-то операцию, плюс создает картинку для внутреннего потребления.

Кроме того, Путин мечтает создать на европейской части России группировку, которая сможет противостоять НАТО, как это было в советское время – во времена Холодной войны. Для этого Путин жаждет поглотить Украину, но понимает, что может потерпеть фиаско. Если Россия проиграет, она станет третьеразрядной страной, которые будут делить все, кому не лень. Так что Путину и хочется, и колется… Поэтому он лишь бряцает оружием, гоняет войска.

НАТО и Россия ведут большую геополитическую игру в противостояние, в Холодную войну. А Украина – всего лишь инструмент этой игры

Но НАТО тоже гоняет войска. На Западе разогнали волну, что Россия перебрасывает армию и завтра пойдет в наступление. В результате этого в США было решено отправить авиационную ударную группу во главе с авианосцем «Эйзенхауэр» в восточное Средиземноморье. А восточное Средиземноморье – это рядом с Сирией. А там в составе группировки три корабля с томагавками на борту, каждый с дальностью пуска 2,5 тысячи километров, а, если там стоят новые, модернизированные ракеты – то и до 5 тысяч…

В общем, НАТО и Россия ведут большую геополитическую игру в противостояние, в Холодную войну. А Украина – всего лишь инструмент этой игры, к счастью, в руках НАТО, а не России. Путин на растяжке: он бы и хотел поскорее «разобраться» с Украиной, но боится проиграть, потому что для него это будет означать политическую смерть.

Что касается паники в Украине, то не менее непорядочно поступает и наше военно-политическое руководство. Верховная Рада под выступление генерала Хомчака приняла закон о призыве резервистов без объявления мобилизации, без оснований и без социального пакета. При этом полностью провален «нормандский формат», потому что кластеры, написанные Францией и Германией и согласованные с Россией без наших предложений – это подробно расписанная капитуляция Украины. Первая же фраза в преамбуле говорит, что эти кластеры ни в коем мере не могут противоречить духу Минских соглашений. В итоге, там идет речь о «народной милиции», отдельных судах, «особом статусе», закрепленном в украинской Конституции, выборах на постоянной основе, всеобщей амнистии, совместном патрулировании территории «народной милицией» «Л/ДНР», ОБСЕ и Национальной полицией Украины. И только в восьмом кластере встречается один маленький пунктик: после того, как оформится федерация в составе Украины, Россия допустит наших пограничников для наблюдения за границей. Этот план – полный провал. Потому у нас снова говорят обществу: «Не раскачивайте лодку, а то Путин нападет».

Однако в этих страшилках наша власть тоже сильно перестаралась, создав панику такого уровня, что им самим пришлось эту волну гасить. Первым это начал делать президент, записав обращение, в котором говорил, что наша армия сильна и способна дать отпор любому агрессору. Потом генерал Хомчак говорил, что у России, оказывается, нет сил и средств, чтобы вести полномасштабную войну с Украиной. То есть, лодку раскачивать по-прежнему нельзя – но Путин «уже не нападает»...

На сегодняшний день Донбасс остался единственным рычагом России

В любом случае, напряженность, которая создается что с российской, что с нашей стороны, неизбежно перерастет в боевые столкновения. Ситуация на Донбассе будет ухудшаться.

На сегодняшний день Донбасс остался единственным рычагом России, через который можно давить на украинское военно-политическое руководство, особенно на Зеленского, который обещал Украине мир и прекращение огня – а этого нет. Каждый убитый и раненый солдат – это удар по президенту, после которого он начинает нервничать и искать пути выхода из ситуации, не находит, в итоге, в обществе возникает напряжение и социальное недовольство.

На Донбассе эскалации не избежать. Однако Россия только увеличит обстрелы, не более того. Правда, есть опасения, что, когда подсохнет земля, и появится «зеленка», то есть будет возможность маскировки, добавится работа российских разведывательно-диверсионных групп и продолжится тактика заброски мин кустарными способами к украинским позициям. Если ДРГ зайдут, они смогут минировать не только позиции, но и подъезды к нашим. Так что ближе к маю следует ожидать окопно-партизанскую войну. И Россия будет давить на нас сильно, как только сможет.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт

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