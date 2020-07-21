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В сентябре планируется подписание коалиционного соглашения - Арахамия

12:47, 21 июля 2020
Политика
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Давид Арахамия / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-конференции.

Он отметил, что во время "турбоотпуска" коалиционное соглашение будет дорабатываться. "И в сентябре мы его подпишем", - сказал Арахамия.

В то же время первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что одним из документов, которые будут прилагаться к этому соглашению, будет план законодательных работ, которые уже поддержаны.

Как сообщал УНИАН, по итогам внеочередных парламентских выборов в Украине летом 2019 года впервые в истории страны коалиция сформировалась исключительно из нардепов от одной партии.

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