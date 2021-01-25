Спикер Дмитрий Разумков отметил, что от системы для голосования отключили свободные места в сессионном зале парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о мерах по предотвращению "кнопкодавства", которые будут приняты в парламенте в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Согласительного совета он отметил, что на сегодняшний день в парламенте почти не фиксируют факты неличного голосования.

"Но "почти" нас также не устраивает - не устраивает ни нас, ни украинское общество", - добавил спикер.

Он отметил, что "кнопкодавства" должна уйти в историю. По словам Разумкова, все свободные места депутатов в сессионном зале, которыми их коллеги пытались воспользоваться для "кнопкодавства", отключены от системы для голосования.

"Сегодня отрабатывается механизм, который разрешит голосовать депутату только со своего места", - уточнил он.

По словам спикера, после запуска новой системы "Рада" вопрос неличного голосования будет снят на 100%.

Разумков отметил, что в сессионном зале будут установлены дополнительные камеры, которые позволят как работникам парламента, так и правоохранительным органам, в случае возникновения подозрения относительно неличного голосования депутата, отследить его действия.

Разумков также предположил, что ВР примет изменения в свой регламент относительно административного или дисциплинарного наказания народных депутатов за "кнопкодавство".

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По его словам, речь идет о возможности лишения депутата права голосования на несколько дней, что должно привести к потере им части зарплаты.

Спикер выразил мнение, что такие меры должны быть предохранителями для депутатов, чтобы они не занимались "ерундой в сессионном зале".

Кнопкодавство в Раде

17 декабря, когда Верховная Рада голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, фракции "Европейская солидарность" и "Голос" обвинили "Слуг народа" в фальсификации результата путем "кнопкодавства".

18 января депутат Инна Совсун (фракция "Голос") заявила, что по ее обращению Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту "кнопкодавства" во время голосования за назначение Шкарлета.

В тот же день после совещания лидеров фракций и групп Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство относительно усиления ответственности за неперсональное голосования. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможное неперсональное голосования.

Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому расположению депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест между ними в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".

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Автор: Надя Пришляк