"Уже рассматривается в суде": Стефанчук рассказал о первом деле против нардепа-кнопкодава

В феврале 2020 года правоохранители открыли уголовное производство против народного депутата Владислава Поляка, который голосовал за своего коллегу.

Первое дело против народного депутата за неличное голосование уже рассматривается в суде.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что пока известно об одном случае «кнопкодавства» после того, как Верховная Рада в январе ввела уголовную ответственность за неличные голосования.

«Я знаю, что один (случай «кнопкодавства»). Я знаю, что дело по этому слушается. Окончательного приговора нет еще суда», - сказал Стефанчук.

Он связывает то, что за последние месяцы в парламенте зафиксирован только один случай неличного голосования именно с угрозой уголовной ответственности.

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«Нам неважно, каким будет размер уголовной ответственности, факт уголовной ответственности является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Поскольку, чтобы другое сделать, нам нужно вносить изменения в Конституцию. А это, вы понимаете, две сессии подряд, потому что мы должны пройти заключение КСУ, поэтому мы пошли по другой формуле - наличие уголовного дела, приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата», - отметил первый заместитель спикера.

В феврале 2020 года Офис генерального прокурора сообщил, что начато уголовное производство из-за неличного голосования народного депутата. Имя депутата не называлось, но движение «Чесно» сообщило, что речь идет о «мажоритарщике» из Закарпатья Владиславе Поляке.

16 января вступил в силу закон о криминализации неличного голосования. Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование).

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