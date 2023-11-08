При этом Виталий Кличко подчеркнул, что местная власть и дальше должна заботиться о жителях громад и помогать защитникам.

Решение парламента об изъятии военного НДФЛ из местных бюджетов фактически лишит громады возможности помогать военным. Это решение особенно ударит на небольшим населенным пунктам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Парламент фактически лишил местную власть возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Забрав у городов и поселков военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная Рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И теперь пытается переложить это на местное самоуправление. Это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих громад, а Киев – 60%. Кроме того, по его словам, все города также дополнительно направляют на помощь защитникам средства из бюджетов громад.

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При этом Виталий Кличко подчеркнул, что местная власть и дальше должна заботиться о жителях громад и помогать защитникам.

"Мы должны и делать все для помощи ВСУ, и не допустить упадка в наших городах, городках и поселках", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, обратилась к центральной власти относительно сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах и в целом 64% НДФЛ. Изъятие у громад части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны страны, говорилось в обращении АГУ.