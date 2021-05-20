Последние решения Кабмина приведут к увеличению тарифов на газ для населения и непомерных расходов из бюджетов громад на отопление коммунальных учреждений.

Об этом заявил председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко, выражая позицию местных лидеров.

Он напомнил, что с 20 мая прекращается обязанность «Нафтогаза» поставлять предприятиям природный газа по режиму «возложение специальных обязанностей», который предусматривал обязательность поставок природного газа по фиксированной цене, без предоплаты.

«Его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у «Нафтогаза» или других поставщиков по рыночным условиям. «Нафтогаз» уже выставил неприемлемые условия. Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточное заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий. Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежам за потребленные коммунальные услуги, непомерных расходов бюджетов территориальных громад на закупку природного газа для детских садов, школ, больниц», - отметил Кличко.

Он отметил, что местное самоуправление выполнило свои обязательства по меморандуму между правительством, «Нафтогаз», НКРЕКП и Ассоциацией городов Украины по урегулированию ситуации. В частности, не увеличивать тарифы в течение отопительного сезона и обеспечить бесперебойное предоставление услуг гражданам. Тогда как правительство отказалось от выполнения условий меморандума, которые взяло на себя.

«Компенсация потерь коммунальным предприятиям не осуществляется, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. Счета коммунальных предприятий теплоснабжения арестовывают, блокируют работу предприятий, люди остаются без зарплат. Таким образом правительство и «Нафтогаз» своими действиями уже в мае оставляет 120 городов – 5 миллионов граждан - без горячей воды. А бюджетные учреждения - без газа. С октября же все население может остаться без централизованного отопления», - пояснил Кличко.

Он озвучил требования представителей местного самоуправления: разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление штрафов; компенсировать потери коммунальных предприятий, которые возникли из-за решений государственной власти; гарантировать поставки газа коммунальным предприятиям по приемлемой цене и принять законопроект, который обеспечит реструктуризацию долгов КП.

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Автор: Григорий Бондарь