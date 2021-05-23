Лидер Удара, мэр Киева Виталий Кличко стал победителем премии «Человек года-2020» в номинации «Городской голова года». Торжественная церемония юбилейной, 25-ой, премии программы «Человек года» состоялась в Национальной опере Украины.

"Эта премия - стимул для меня. Стимул двигаться вперед, и дальше менять Киев, делать его комфортной европейской столицей", - отметил Виталий Кличко, получив премию.

Это вторая награда программы "Человек года", которую получил Виталий Кличко. В 2004 году он был признан победителем в номинации «Спортсмен года». А в 2007 году в этой номинации лучшим эксперты признали Владимира Кличко – чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В 2010 году Виталий и Владимир получили награду «Гордость Украины», которой отмечают выдающихся людей в рамках программы «Человек года».

"Человек года" - общенациональная программа, во время которой Высший академический совет выбирает лидеров независимой Украины. Личностей, которые своим профессионализмом и талантом демонстрируют всему миру достижения украинского народа. Высший академический совет состоит из известных общественных деятелей и деятелей культуры.

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Автор: Григорий Бондарь