На похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса присутствовавший на церемонии мэр Киева Виталий Кличко решил сделать селфи с девушкой.
Фотографию Кличко, делающего селфи на телефон рядом с поклонницей, опубликовал сайт Думская.
"Вероятно, это была поклонница Кличко, которая попросила его сфотографироваться. Несмотря на неуместность такого действа, Кличко не отказал девушке", - пишет издание.
Напомним, недавно Кличко выдал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат и оговорок. В нее вошли 16 известных "ляпов" Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.
Похороны Кернеса
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков.
Сегодня Кернеса похоронили на втором городском кладбище на улице Пушкинской. Проститься с покойным мэром харькова пришли 110 тысяч людей, сообщили в полиции.
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