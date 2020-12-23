Мэр Киева, судя по всему, не смог отказать поклоннице, и попал в объективы журналистов.

На похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса присутствовавший на церемонии мэр Киева Виталий Кличко решил сделать селфи с девушкой.

Фотографию Кличко, делающего селфи на телефон рядом с поклонницей, опубликовал сайт Думская.

"Вероятно, это была поклонница Кличко, которая попросила его сфотографироваться. Несмотря на неуместность такого действа, Кличко не отказал девушке", - пишет издание.

Напомним, недавно Кличко выдал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат и оговорок. В нее вошли 16 известных "ляпов" Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

Похороны Кернеса

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков.

Сегодня Кернеса похоронили на втором городском кладбище на улице Пушкинской. Проститься с покойным мэром харькова пришли 110 тысяч людей, сообщили в полиции.

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Автор: УНИАН