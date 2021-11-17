Народный избранник считает, что на него оказывали давление.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива собирается подавать в суд из-за лишения его права на наградное оружие и лишения звания кандидата наук.

Об этом он рассказал в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос о причинах лишения его звания кандидата наук, Кива отметил: "Это системная идет работа по дискредитации меня, и это же прямые провокации. Приходить в дом, где живет мой ребенок, переворачивать вещи... Что забрали? Охотничий карабин "Вулкан"? Так позвонили бы – я бы его сам принес".

Он считает это давлением.

"В это время, пока идут обыски, оказывается, созывается комиссия при Министерстве образования, которая вдруг принимает решение, что хоть в научной работе и нету плагиата, и к защите нету претензий, но претензия появилась о том, что в ней недостаточно новизны", – рассказал депутат.

Кива отметил, что должен ознакомиться с соответствующим приказом министерства, и если он с этим не согласен, то может опротестовать его в судебном порядке.

Читайте такжеЛишенный ученой степени и наградного оружия Кива матерился в Раде (видео)"Конечно же, я буду в судебном порядке отстаивать свою позицию, добиваться справедливости... По всем вопросам. Однозначно, по кандидату наук. Однозначно, буду обращаться по приказу министра о лишении меня наградного оружия", – заявил парламентарий.

Напомним, 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Это событие получило общественный резонанс, появилась информация, что депутат приобщил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

28 апреля народный депутат из фракции "Голос" Наталья Пипа обратилась в Минобразования о необходимости проведения экспертизы диссертации Кивы.

Утром 16 ноября правоохранители провели обыски в доме Кивы. Депутат заявил, что его преследуют за политическую позицию.

В то же время в Офисе генерального прокурора проинформировали, что обыски проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

В этот же день министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие, которое было выдано ему в 2015 году.

"Основание: его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского государства", – сказал министр.

15 октября Кива в соцсети обнародовал видеообращение на русском языке и сказал, что является "лидером антифашистского движения в Украине". Кива держал в руках автомат. Он записал обращение в годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры, убитого 15 октября 1959 года в Мюнхене. В конце обращения Кива стреляет из автомата в воздух, а за его спиной в небо были запущены фейерверки.

Ранее в октябре Кива записал видео, в котором на фоне государственных флагов Украины поздравляет президента РФ Владимира Путина с днем рождения и называет его "лидером нации дружественного народа".

Как утверждали в партии "УДАР Виталия Кличко", из-за этого видео по их заявлению против Кивы открыто производство по статье Уголовного кодекса о госизмене.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что против Кивы заведено несколько дел.

Автор: Таня Поляковская