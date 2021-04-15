Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко наиболее эффективно реагирует на угрозу коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди киевлян 10-11 апреля.

Так, 49% жителей столицы считают, что Кличко эффективно борется с пандемией. В то же время 29% опрошенных считают эффективными действия президента Украины, и лишь 18% положительно оценили действия премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В рейтинге доверия к политикам первое место занимает Виталий Кличко - мэру столицы доверяют 56% киевлян. Владимиру Зеленскому – 43% опрошенных, Владимиру Гройсману – 34%, Петру Порошенко – 33%, Дмитрию Разумкову – 33%, Юлии Тимошенко – 21%, Юрию Бойко – 15%, Денису Шмыгалю – 14%.

Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 года методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория – жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности не более 2.8%.

Ранее стало известно, что 72% киевлян поддерживают введение Кличко локдауна в Киеве, а 69% выступили за его продление.

Напомним, Виталий Кличко призвал правительство дать киевлянам возможность лечиться в ведомственных больницах и объявить общенациональный локдаун.

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Автор: Григорий Бондарь