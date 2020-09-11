Стратегия развития города должна быть ориентирована на человека и его потребности с учетом современных тенденций и технологий, убежден депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Об этом он заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть", говоря о развитии Киева.

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"Мы никогда не найдем достаточно денег, чтобы настроить достаточно мостов, если утром половина левого берега едет на правый работать. Это вопрос стратегии города. Пусть люди на выходных едут на правый берег: в музей, на отдых. Мир живет совсем другими мыслями и технологиями. Подавляющее большинство крупных городов сейчас живет идеей локального проживания в крупных городах. Пытаясь сделать так, чтобы человек в повседневной жизни в 15-ти минутах от места проживания имел возможность прийти на работу, отвести ребенка в садик, купить себе еду", - отметил Гусовский.

Он также отметил важность принятия современного Генерального плана развития Киева, поскольку до сих пор столица живет по генплану, который разрабатывался в 80-х годах.

Напомним, 27 августа на своем съезде политическая партия "За будущее" выдвинула кандидатом на пост мэра столицы депутата Киевсовета и предпринимателя Сергея Гусовского. По его убеждению, столица Украины должна давать пример другим городам, прежде всего в эффективности использования средств, развитии, решении экологических проблем. Чего пока нет.

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Автор: УНИАН