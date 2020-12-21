Точное время прибытия борта с телом мэра Харькова неизвестно.

Борт с телом Геннадия Кернеса, скончавшегося 17 декабря в Германии, должен 21 декабря прибыть в Харьков.

Об этом сообщает местный сайт "Status quo".Читайте такжеЗеленского просят присвоить Кернесу звание "Герой Украины"

Похороны Кернеса: что известно

Похороны мэра Харькова запланированы на среду, 23 декабря. Отпевание пройдет в Благовещенском соборе. Затем ориентировочно с 9:00 до 13:00 в театре оперы и балета пройдет церемония прощания.

Похоронят мэра на Аллее выдающихся харьковчан на втором городском кладбище.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Автор: Ольга Робейко