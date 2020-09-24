В настоящее время Кернес проходит лечение в немецкой клинике "Шарите".

Состояние здоровье мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заболел коронавирусом и находится в настоящее время на лечении в Берлине, постепенно улучшается.

Читайте такжеВ Харьковском горсовете сообщили о состоянии больного коронавирусом КернесаОб этом написал в Instagram пасынок Кернеса Родион Гайсинский, передает Главред.

Он опубликовал фотокопию письма о состоянии здоровья отчима, которое прислали из берлинской клиники "Шарите".

"У нас на лечении находится Геннадий Кернес из Харькова (Украина). Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся, что он полностью выздоровеет", ‒ говорится в тексте.

Геннадий Кернес заболел коронавирусом

14 сентября СМИ распространили информацию о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом.

В харьковском горсовете подтвердили, чтоКернес на больничном. Позже в городском совете официально подтвердили диагноз Геннадия Кернеса – двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Вечером 16 сентября, появилась информация о том, что Кернеса в экстренном порядке вывезли на лечение за границу.

Утром, 17 сентября, выяснилось, что мэра Харькова привезли в клинику "Шарите" в Берлине.

Затем директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что основные проблемы со здоровьем у Кернеса начались не из-за коронавируса.

В пресс-службе Харьковского горсовета рассказали, что состояние здоровья Геннадия Кернеса не вызывает у врачей озабоченности по поводу его жизни.

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Автор: УНИАН