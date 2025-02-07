Они также поговорили о ситуации на фронте и будущей Мюнхенской конференции по безопасности.

Руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак и специальный представитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог обсудили его предстоящий визит в Украину.

О разговоре с Келлогом Ермак сообщил в Telegram-канале, отметив, что они "обсудили его предстоящий визит в Украину, который является для нас очень важным". "Справедливый и устойчивый мир - приоритет для Украины", - добавил руководитель ОП.

Кроме того, сообщил Ермак, с Келлогом они говорили и о ситуации на фронте, вопросах безопасности гражданского населения Украины.

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"Обсудили предстоящие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. Благодарны за поддержку", - написал он.

Визит Келлога в Украину

Ранее телеканал "Рада" со ссылкой на собственные источники сообщил, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля. "По крайней мере в эту дату он сейчас собирается приехать, если не изменится график, - сообщил ведущий. - Но встречи и коммуникации с командой Трампа у команды Владимира Зеленского запланированы и раньше".

Как сообщалось ранее, что Келлог представит план президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины на конференции безопасности в Мюнхене (с 14 по 16 февраля).

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