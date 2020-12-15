По словам Дубинского, в следующем году примерно 700 миллиардов гривен будут уходить на погашение разного рода долгов.

Украину ждёт очень тяжёлый год с точки зрения бюджета и экономики. Такое мнение в эфире телеканала "112. Украина" озвучил народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"И даже если это проект бюджет будет принят, по большому счёту он ни на что не повлияет. Я уверен, если нам удастся добиться выделения денег на социально-экономические программы, деньги так и останутся исключительно на бумаге. Потому что за полтора года у власти мы так и не нашли точек роста, которые позволили бы этот бюджет наполнить", – считает политик.

По словам Дубинского, в следующем году примерно 700 миллиардов гривен будут уходить на погашение разного рода долгов.

"Фактически каждая вторая гривна, точнее, даже больше половины бюджета уйдёт на долги. Для сравнения: в 2008 году соотношение госдолга к бюджету составляло три процента, а в 2021 - 64 процента. То есть 64 процента нашего бюджета - это долги", - отметил он.

По его мнению, рассматриваемый документ легитимизирует бюджетную катастрофу, то есть фиксирует уровень зависимости от долгов.Читайте такжеРада рассматривает госбюджет-2021 и особый статус Донбасса (онлайн-трансляция)

"А это означает, что мы и дальше будем ходить с протянутой рукой и просить денег. 300 миллионов дал Всемирный банк, 600 миллионов Еврокомиссия, миллиард МВФ. Это те деньги, за которые мы продаём свой суверенитет, только потому что у нас нет денег в бюджете", - говорит нардеп.

Что касается работы Кабмина, по мнению депутата, при таком провале всех показателей экономики сохранять такой Кабинет министров нельзя.

"И ротации уже готовятся, сейчас пытаются назначить министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас исполняет обязанности, и министра энергетики Юрия Витренко, который ранее работал в "Нафтогазе".

Вместе с тем, министров финансово-экономического блока пока трогать не будут, поскольку они работают не в интересах Украины.

"Они согласовываются в иностранных посольствах Большой Семерки и работают здесь, чтобы обеспечить выплаты тех 64 процентов бюджета в пользу кредиторов нашего государства", – считает Дубинский.

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Автор: УНИАН